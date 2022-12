Il difficile (e indefinibile) ruolo della diplomazia nell'attuale congiuntura internazionale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tra i tanti impegni dei vari organi dello stato, alcuni stanno richiedendo attualmente e a ragione priorità assoluta: sono quelli diplomatici. È possibile riscontrare la validità di tale assunto attraverso i mezzi dell’informazione e con essi l’ articolazione delle operazioni in corso e di quelle già compiute. Per entrambe devono intendersi tanto quelle portate a termine con successo, quanto i flop di altrettante o poco meno rimaste tra le missioni impossibili. Alcune di esse, tra l’ altro colate a picco ancora prima di prendere il largo. Tanto vale sia per le attività all’interno dei confini geopolitici, che per quelle che interagiscono, di routine e straordinarie, con il resto del mondo. Quella stessa che, nell’ultimo periodo, ha dato prove di efficienza lodevole e degna di lode, basti pensare al comportamento dell’Ambasciatore Zazo. Quel diplomatico era operativo a Kyiv quando il ...