(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sulle orme di quanto fatto dalla concorrenza, Bmw, leader globale del settore automobilistico, ha recentemente annunciato di aver siglato una partnership con Binance, il più importante exchange cripto, per lonel. Grazie alle consulenze e ai servizi offerti da Coinweb, il colosso bavarese ha progettato lo sviluppo di un programma di fedeltà per i clienti più affezionati. Il servizio sarà presto lanciato in Thailandia, con la previsione di una rapida espansione sui mercati di Europa e Nord America. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Bmw pronta allo sbarco nel Web3 (Adnkronos) - Sulle orme di quanto fatto dalla concorrenza, Bmw, leader globale del settore automobilistico, ha recentemente annunciato di aver siglato una partnership con Binance, il più importante e ...