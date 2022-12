Altri 7 anni di carcere per Aung San Suu Kyi

(Di venerdì 30 dicembre 2022)settediperSan Suu Kyi. È questa la sentenza emessa dal Tribunale istituito dalla giunta militare al potere nel Myanmar. La Premio Nobel per la Pace è stata ritenuta nuovamente colpevole di corruzione. Si tratta dell'ennesimo capitolo del processo fiume nei confronti diSan Suu Kyi, 77, che ora dovrà trascorrere un totale di 33dietro le sbarre. È accusata di violazione delle norme anti-Covid, importazione e detenzione illegale di walkie talkie, violazione delle norme per l'acquisto di un elicottero per un ministro. Un procedimento giudiziario di 18 mesi che è stato condannato dai suoi sostenitori e dalla comunità internazionale come una persecuzione politica da parte della giunta militare.video width="746" height="420" ...

Agenzia ANSA

