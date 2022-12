Supplenze docenti | le nomine da GPS 2022 | gli ultimi giri dell’algoritmo

Orizzonte Scuola

La Lombardia è la Regione con il più alto numero di pensionamenti e di conseguenza di posti resi vacanti per essere occupati per la mobilità o per assunzioni e. Nel complesso sono 3000, con ...La scuola, i, il personale scolastico sono appena menzionati nella prima finanziaria della ... appena 500 milioni, dall'edilizia scolastica alle, molto meno di quanto regalerà il ... I docenti supplenti possono essere dichiarati inidonei allo svolgimento del servizio Come si procede "La bandiera del merito è solo una bandiera, qualcosa da far sventolare per un po’ di demagogia a poco prezzo..." - dal blog di M. Pomini ...Arretrati docenti 2022 quando in busta paga. E' arrivato finalmente il giorno del pagamento degli arretrati per insegnanti e personale ATA.