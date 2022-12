“Sono un evaso dal Beccaria” | ma non è vero | nigeriano semina il panico sul bus

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Milano, 29 dic — Attimi di paura a Milano sull’autobus della linea 71: un immigratoha gettato nelpasseggeri e conducente del mezzo al grido di «uno degli evasi dal carcere!», tanto da costringere tutti a scendere. Lo riferisce il Corriere.si fingedalSi trattava in realtà di un conclamato caso di mitomania, un falso allarme forse inscenato per attirare l’attenzione dei presenti, o per il gusto di creare scompiglio senza motivo. Il nominativo del, fermato dai carabinieri intervenuti dopo la chiamata alle forze dell’ordine, non è risultato essere tra i i fuggitivi del carcere minorile, due dei qualiancora in fuga. Per questo lo ...