Pelè non ce l’ha fatta | “O’Rei” aveva 82 anni | l’addio da brividi della figlia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La triste notizia è arrivata, all’età di 82si è spento Pelé, una leggenda assoluta del Brasile e del Calcio Mondiale. Da ormai diverso tempo stava lottando con un brutto male e negli ultimi giorni si sono aggravate le sue condizioni. A dare l’annuncioscomparsa è stata la stessa famiglia dell’ex calciatore. Queste le parolesul proprio profilo Instagram: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente, riposa in pace”. Ci lascia così uno dei più grandistoria del calcio, un uomo che ha cambiato questo sport, capace di vincere 3 Mondiale con il Brasile. Nessuno come lui in questo particolare, le sue gesta resteranno per sempre negli annali.