Payback | è scontro tra Giani e imprese | ' Hanno firmato' | ' Non è vero' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Massimo Rambaldi, presidente Asfo Toscana: "Smentisco che sia stato fatto alcun contratto, abbiamo chiesto un incontro al presidente Giani e attendiamo ancora una ...infatti anche sul tesoretto di 400 milioni per le modifiche: è un altro no quello che ... il "". Entro giovedì arriveranno altre modifiche, da coprire insieme alle altre con un fondo ... Payback, è scontro tra Giani e imprese: "Hanno firmato", "Non è vero" Massimo Rambaldi, presidente Asfo Toscana: “Smentisco che sia stato fatto alcun contratto, abbiamo chiesto un incontro al presidente Giani e attendiamo ancora una risposta" ...