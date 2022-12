Marito paga a metà prezzo a sua insaputa anello di diamanti La moglie alla gioielliera | “Il resto lo metto io”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un piano architettato nei minimi particolari, con la complicità del commerciante di fiducia, il tutto per arrivare a mettere le mani sul tanto desideratodi. È accaduto a Roma dove una donna ha deciso di attuare un piano ingegnoso pur di scartare sotto l’albero un regalo davvero indimenticabile: ha infatti chiesto al propriodi regalarle per Natale un costosissimo, sapendo perfettamente che le disponibilità economiche non avrebbero potuto coprire l’intera somma. “So che lui non spenderà mai quella cifra – ha spiegato la donna ai proprietari del negozio -, ma io voglio quel gioiello”. E allora che fa? Si mette d’accordo con la propria commerciante di fiducia. “Tu digli che costa la– le dice – poi ilte lo do io”. Ilsi è ...

