Manovra 2023 | via libera | tutte le novità sul bilancio da 35mld

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nelle scorse ore è arrivato, finalmente, il viada parte del Senato per la: la nuova Legge diche accompagnerà l’Italia nell’anno venturo è stata approvata, con un budget di 35 miliardi di euro. Ecco quali saranno le principali azioni che ricadranno nei mesi a venire., le: cosa ci sarà il prossimo anno (e cosa no) Nellala maggior parte del budget (circa 21 miliardi) sarà destinato al contrasto del caro-energia e del caro-bollette: sul punto, infatti, la Legge diproroga fino al 31 marzo i decreti Aiuti precedenti. Pertanto viene rinnovato il bonus sociale per le bollette di gas e luce per chi è più in difficoltà alzando il limite Isee ...

...solo gli interessi ma la decisione se stralciare o meno l'imposta e le sanzioni spetterà agli enti locali e sarebbe operativa dal 31 marzo. BONUS: CULTURA 18ENNI E PSICOLOGO IN. Per i ...Il provvedimento è approdato poi al Senato il 27 dicembre: la commissione Bilancio non ha concluso i lavori e l'Assemblea ha messo il timbro finale sullaoggi, sempre con la fiducia. ... Manovra 2023, parte l'esame in Aula al Senato. Voto finale previsto il 29 dicembre. Le novità per la scuola Con 107 voti favorevoli su 178 presenti e 177 votanti, 69 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato la manovra di bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che già avevano ...