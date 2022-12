Bambino di 6 anni ridotto in fin di vita | la nonna indagata insieme al compagno Il padre | ' Deve marcire lentamente'

RaiNews

Oltre al compagno settantenne della nonna di Ryan, ildi 6, ricoverato per lesioni gravissime causate da un violento pestaggio, ci sarebbe anche un secondo nome iscritto nel registro degli indagati della Procura di Imperia e sarebbe proprio ...A confessarlo è stato il compagno della nonna del bimbo di 6trovato in gravi condizioni sul ... " Non posso sopportare che al miosia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di ... Bimbo trovato gravemente ferito in strada: indagati la nonna e il compagno di lei Oltre al compagno settantenne della nonna di Ryan, il bambino di 6 anni, ricoverato per lesioni gravissime causate da un violento pestaggio, ci sarebbe anche un secondo nome iscritto nel ...Due bambini a Modena sono in gravi condizioni a causa dei maltrattamenti subiti: i sintomi sono quelli della “sindrome del bambino ...