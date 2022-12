Agenzia ANSA

Brasile non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei. La mia posizione, ... Lo ha detto Carloin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con un ......stesso e, ex allenatore degli azzurri. L'allenatore della Juve Stabia compie oggi 50 anni e festeggia insieme al suo gruppo sia il compleanno che la fantastica stagione fin qui compiuta... Ancelotti, dal Brasile non mi hanno chiamato - Calcio nel corso di una lunga intervista ad As in cui racconta le sue esperienze di calciatore mancato e gli inizi della carriera da allenatore al fianco del padre.Si è parlato molto in queste settimane di Carlo Ancelotti. Dopo la fine del Mondiale in Qatar in molti lo hanno infatti accostato al Brasile che ha deciso di esonerare Tite. Il tecnico del ...