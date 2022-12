2022-2023 | da un anno sconvolgente a uno nuovo forse meno incerto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’che volge al termine passerà alla storia come quello dei radicali sconvolgimenti, così forti da produrre conseguenze di lunga durata e quasi paradossalmente in grado di segnare in buona parte il corso del. Sconvolgimenti in ogni campo di grande importanza, dal contesto geopolitico nel mondo e in Europa all’assetto della vita sociale e politica dei paesi, incluso il nostro. In Europa si sono minate le basi della sicurezza tra Stati a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, un attacco immotivato che ha impresso brividi mai visti alle politiche ed alleanze internazionali dalla caduta del muro di Berlino del 1989. D’un colpo è crollata l’illusione che ancor dopo l’invasione russa della Crimea si potesse evitare di considerare la Russia come una minaccia alle democrazie europee e all’occidente. La brutalità con ...

Per l'anticipo pensionistico scatta lo schema quota 103, mentre le pensioni minime vengono rialzate a 600 euro nelper gli over 75. Viene rivista invece per due anni la rivalutazione automatica ...Oltre, quindi, alla voglia di ripetere quanto accaduto nel 2021, si aggiunge quella di riscatto per la delusione accusata quest'anno: ritirarsi da campione in carica è stato a dir poco frustrante, ... Coppa del Mondo 2022/2023 - Povera Stjernesund! Rimane incastrata sotto i cartelloni all'arrivo della seconda manche È iniziato ormai il conto alla rovescia per Capodanno, il 2023 è ormai vicino ed è arrivato il momento di pensare a cosa fare per festeggiare l'anno nuovo. C'è chi sceglierà di fare una vacanza, chi ...(Adnkronos) – Via libera del Senato alla Legge di Bilancio, la manovra 2023 è legge. L’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia alla Finanziaria del governo Meloni, in una versione identica a ...