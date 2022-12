Sci | Cdm | Shiffrin vince gigante di Semmering e Bassino terza

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), 28 dic. -(Adnkronos) - Mikaelatrionfa anche nel secondodivalido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. La statunitense centra il 79° successo in Coppa della carriera completando le due manche con il tempo di 2'03"51 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (2'03"61) e alle azzurre Marta(2'03"98) e Federica Brignone (2'04"01). L'altra azzurra Asja Zenere (2'07"19) chiude al 24° posto.resta al comando della classifica di specialità con 300 punti, 40 in più diche allunga in vetta alla classifica generale con 775 punti davanti a Sofia Goggia seconda a quota 470.

