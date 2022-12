Paolo Calissano | ad un anno di distanza | il fratello dice la verità sulla morte dell’attore

Repubblica Roma

Tra neanche 48 ore sarà trascorso un anno senza. L'attore genovese, scomparso lo scorso 30 dicembre 2021 a soli 54 anni, fu trovato senza vita nel suo appartamento di Roma, circondato da diverse scatole e flaconi di psicofarmaci. A ...A un anno dalla tragica morte dell'attore, trovato senza vita nel suo appartamento a Roma il 30 dicembre 2021, il fratello Roberto in un'intervista al 'Corriere della Sera' cerca di ... Paolo Calissano si è suicidato, l'attore morto per overdose di farmaci antidepressivi “Vorrei liberare la memoria di Paolo dallo stigma della tossicodipendenza”. Sono le parole di Roberto Calissano, fratello dell’attore trovato morto nel suo appartamento il 30 dicembre del 2021. Dopo u ...Roberto Calissano ha comunicato la chiusura dell’indagine della procura: l’attore genovese morì un anno fa “non per droga, ma per depressione e debiti” ...