Micol Incorvaia | la madre la difende dalle battute di Tavassi

Grande Fratello

Edoardo Tavassi e, dopo aver radunato tutti i loro compagni in salone, leggono il comunicato ufficiale: 'Vipponi, nella Casa è apparso un tipico vischio natalizio. E cosa si fa sotto ...Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà perè stato chiaro che avrebbe avuto sempre qualcosa per cui discutere con Antonella Fiordelisi, mentre avrebbe sempre trovato l'appoggio di Giaele De Donà . L'amicizia tra le due è mutata ... È l'ora del vischio per Davide Donadei e Micol Incorvaia - Mediaset Infinity La madre di Micol Incorvaia ha difeso la figlia dalle battute di Edoardo Tavassi. Ecco tutti i dettagli in merito.Nella casa del "Grande Fratello Vip" il Natale è passato ma non è mai troppo tardi per inaugurare una tradizione natalizia amata come quella del bacio sotto il vischio. Il Grande Fratello però chiede ...