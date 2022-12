Lino Guanciale dominerà il 2023 | tornano “La porta rossa 3” e “Il commissario Ricciardi”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)sta per tornare sul piccolo schermo con le nuove stagioni de Ile La. L’acclamata serie nata dalla penna di Maurizio De Giovanni e l’attesissimo show, in onda su Rai Due, inaugureranno ilcon numerose novità: ecco quando debutteranno. Il nuovo anno si aprirà all’insegna di. L’interprete di Avezzano tornerà difatti a indossare, per l’ultima volta, i panni di Leonardo Cagliostro nella stagione finale de Lae quelli di Luigi Alfredonel secondo capitolo de Il. Dopo una lunga attesa, infatti, le due serie targate Rai proseguiranno finalmente con ...

... intitolato Il primo giorno della mia vita e interpretato da un cast all star che comprende Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco,, Elena Lietti, Antonio ...Nel cast anche Vittoria Puccini e la partecipazione speciale di. LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA Il film, una produzione Lotus Production in associazione con Medusa Film prodotto da ... Torna “La Porta Rossa”, Lino Guanciale: “Per me e Cagliostro Trieste resta casa” Dopo Tutta colpa di Freud e Supereroi, Genovese adatta per la terza volta un suo romanzo, pubblicato nel 2018, e arriva nei cinema dal 26 gennaio con un film corale interpretato da Toni Servillo, Vale ...Nel cast anche Vittoria Puccini e la partecipazione speciale di Lino Guanciale. Il film, una produzione Lotus Production in associazione con Medusa Film prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone e ...