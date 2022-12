La polizia insegue dei giovani in auto | poi spara | morto un 17enne Ancora orrore in Iran

ilmessaggero.it

Continuano gli orrori in Iran. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso dagli agenti di polizia iraniani mentre stava tornando a casa ad Ardaq, nella provincia di Qazvin nell'auto di un amico. Secondo quanto riporta Bbc Persia, una pattuglia li ha inseguiti, ma si è impantanata nel fango. Un 17enne identificato come Mehrdad Malek è morto in Iran per gli spari esplosi da poliziotti ad Ardagh, nella provincia di Qazvin.