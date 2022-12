Calciomercato.com

e Rabiot, contatti tra le parti Allegri, in ogni caso, non sta lasciando nulla di intentato. E,... anche perché Madame Veronique non ha alcuna fretta di arrivare alla soluzione del, che ...Semplicemente lui non apre alla cessione e servirebbe un'offerta folle allae a lui. Si tratta comunque di un'ipotesi molto remota. In estate, però, il discorso può cambiare nel caso in cui i ... Juve, rebus Pellegrini: la verità sulla Lazio | Mercato Il centrocampista vice campione del mondo è in scadenza e Allegri vorrebbe trattenerlo, ma la concorrenza delle grandi d'Europa è forte: come stanno le cose tra i bianconeri e Madame Veronique ...Il centrocampista vice campione del mondo è in scadenza e Allegri vorrebbe trattenerlo, ma la concorrenza delle grandi d'Europa è forte: come stanno le cose tra i bianconeri e Madame Veronique ...