(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A Natale, sulle pagine di questo blog, torna a trovarciper parlare deidell’anno. E chi sarebbe costui? Di certo parliamo di un tipo tosto: musicista, giornalista, scrittore, blogger, insomma chi più ne ha, più ne metta! Il sito (Fard Rock) che gestisce con abnegazione e cura resta il denominatore comune di una grande passione, la musica: “Il blog – dice – quest’anno è diventato maggiorenne, confesso che non ero sicuro di raggiungere un traguardo come questo”. Parliamo di un sito ben strutturato dove per lo più è possibile scovare recensioni di: “Ma apro spesso finestre su curiosità e spigolature senza però uscire mai dal seminato – afferma”. Si parla inoltre di musicisti, strumenti musicali e album fondamentali della storia della musica. Ma veniamo ai ...

Il Fatto Quotidiano

Questo testo è tratto, per gentile concessione di Crac Edizioni, dal libro "Cover and over again", di. TAGS Bruce Woolley , Buggles , Erasure , Storia delle canzoni La fotografia ...Questo testo è tratto, per gentile concessione di Crac Edizioni, dal libro "Cover and over again", di. TAGS Irma Thomas , Rolling Stones , Storia delle canzoni La fotografia dell'... Joyello Triolo, i nove migliori dischi del 2022