Genitori massacrati a Padova | il padre in fin di vita | «È stata tua sorella»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Èla figlia più piccola, Chiara Miatello, a riferire agli investigatori quanto le avrebbe detto il, ridotto in fin dinella sua abitazione. La donna non riusciva a mettersi in contatto né con i suoi, né con suamaggiore Diletta, che vive con loro a San Martino di Lupari in provincia di, per questo si era preoccupata ed era andata a controllare di persona. Chiara ha così scoperto il corpo senzadi sua madre, Maria Angela Sarto, 84 anni, ex insegnante elementare, trovata con il volto coperto di sangue in camera da letto. In soggiorno invece c’era il, l’89enne Giorgio Miatello, ferito gravemente al volto e alla testa. «Ètua», avrebbe rivelato l’uomo alla ...

Il dramma è stato scoperto al mattino dalla seconda figlia, Chiara , che abita a Cittadella e che era andata a far visita agli anziani. Il padre era a terra in salotto, agonizzante per una ...Diletta, ha raccontato la sorella minore, avrebbe anche mandato via frettolosamente la badante, giunta nell'abitazione come ogni mattina, per ritardare i soccorsi e il ritrovamento dei due La figlia accusata di aver ucciso la mamma e aver ridotto in fin di vita il papà è stata interrogata dal sostituto procuratore Brusegan. Ora è rinchiusa in ...