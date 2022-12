“Fitte e crampi allo stomaco” Fedez | le parole sulla salute preoccupano i fan

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sempre e comunque sotto i riflettori,e Chiara Ferragni sono il re e la regina indiscussi dei social: nelle ore scorse il cantante ha scritto un messaggio che ha messo in allarme i suoi fan: c’entrano i postumi dell’operazione sostenuta per la rimozione del tumore al pancreas. Una lotta che va avanti da qualche mese. A marzoaveva annunciato sui social di avere dei problemi di: “Purtroppo mi è stato trovato un problema diche comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare”. Il rapper era stato poi operato al San Raffele di Milano e, alcuni giorni dopo, aveva rivelato la natura della sua malattia: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli”. A maggio poi ...

allo stomaco derivati dall'intervento, forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili', ha confidato il papà di Leone e Vittoria ai follower sui social. La vacanza per i ...Nel paziente celiaco l'ingestione di glutine provoca malesseri gastrointestinali : diarrea, meteorismo,intestinali,allo stomaco dopo aver mangiato , gonfiore addominale, perdita di ... Fedez racconta il primo Natale dopo l'operazione: Fitte e crampi allo ... Fedez è in corso di ripresa dall'operazione subita lo scorso fine marzo durata quasi sei ore, necessarie però per farsi asportare un tumore neuroendocrino del ...Fedez parla del suo primo Natale post operazione. Lo scorso marzo si è sottoposto al delicato intervento di asportazione del tumore neuroendocrino ...