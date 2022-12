F1 | Verstappen | ' Non correrò fino a 40 anni Educherò i miei figli in modo diverso' - Sport - Formula1

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il due volte campione del mondo: 'Viaggiare moltoè salutare, arriverà il momento nel quale mollerò. Figli Sceglieranno da soli la loro ...In più di una occasione Maxha fatto trapelare l'intenzione dirimanere nel mondo del 'Circus' sino all'età di Alonso e Hamilton, mettendosi magari alla prova in altre categorie del Motorsport: esclusa la IndyCar ... F1, Verstappen: "Non correrò fino a 40 anni. Educherò i miei figli in modo diverso" Il due volte campione del mondo: "Viaggiare molto non è salutare, arriverà il momento nel quale mollerò. Figli Sceglieranno da soli la loro strada" ...Verstappen, Leclerc, Hamilton a pari merito con Russell. Sono queste le prime tre posizioni della classifica dei migliori piloti di Formula 1, votata dagli stessi protagonisti nel mondiale 2022. Miami ...