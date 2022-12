(Di mercoledì 28 dicembre 2022) In un anno il settore ha bruciato 2mila miliardi di dollari in capitalizzazione. “Il 2023 porterà alcune novità nella regolamentazione, soprattutto in Europa con la Micar che metterà presidi legali al sistema”, spiega l'avvocato Luca Marasco

WIRED Italia

...finanziaria del 2008 e che paradossalmente sembra inesorabilmente ripercorrere proprio quei crack che diedero l'avvio ad una delle peggiorifinanziarie del secolo. Eppure per leil ...... e la regina della, Bitcoin, valeva oltre 60.000 dollari. Poi, a maggio, il fallimento ... Difficile capire che anno sarà il 2023 per un settore che sembra precipitato in unadi ... Criptovalute, le 9 crisi più nere del 2022 Fare una previsione sul futuro delle criptovalute è un’operazione di non poco conto, capace di mettere in crisi i migliori esperti finanziari. Considerata l’enorme volatilità delle Crypto, con bitcoin ...Secondo molti esperti il 2023 vedrà la nascita di un nuovo quadro regolatorio, che possa correggere le storture createsi ...