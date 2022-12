Coppia di anziani soli offre ospitalità per la cena Capodanno

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Apriamo la nostra casa a chi è solo come noi”. E’ l’invito rivolto da Anna Scocco e Gennaro Russo, marito e moglie, entrambi ultra sessantenni, a quanti in condizione di bisogno saranno costretti a trascorrere dala notte dell’ultimo dell’anno. Da Forino, in provincia di Avellino, dove vivono hanno contattato l’emittente televisiva Telenostra “per essere aiutati – ha spiegato Anna – a trovare gli ospiti con cui passare insieme a tavola la notte di. La, che alcuni anni fa ha perso un figlio in giovane età, non si è arresa al dolore e nel suo piccolo compensa quella scomparsa con piccoli atti e gesti di aiuto edarietà pur non navigando nell’oro. Hanno la salute “acciaccata” e vivono in una casa popolare avendo come unico reddito quello derivante dalla pensione ...

la Repubblica

Padova, violenta aggressione a unadiin casa: la donna uccisa, il marito ferito in modo grave Un massacro, quello avvenuto in una abitazione bifamiliare di via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, ...... ruota attorno alle progressive instabilità psicologiche della figlia maggiore della, Ex ... Chiedeva sempre soldi ai genitori I duevivevano delle rispettive pensioni (lui ha lavorato ... Sfrattati e costretti a vivere in auto, una coppia di anziani soccorsa dai carabinieri: "Abbiamo freddo e fam… "Apriamo la nostra casa a chi è solo come noi". E' l'invito rivolto da Anna Scocco e Gennaro Russo, marito e moglie, entrambi ultra sessantenni, a quanti in condizione di bisogno saranno costretti a t ...Un uomo di 46 anni con problemi di alcol ha preso a pugni i genitori per poi minacciarli di morte con un coltello da cucina. L’intervento degli agenti della squadra mobile ha scongiurato il peggio. Pe ...