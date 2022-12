Calcio | Lecce Gonzalez - gol e 2 - 0 al Varazdin | premiati Vugrinec e Corvino

Doppietta per il centrocampista nel test contro la squadra croata- Con una doppietta di Gonzalez, in gol al 7° e al 16° del primo tempo, ilha battuto i croati del Varazdin nell'amichevole disputata al Via del Mare. Test importante in vista della ripresa del campionato, ma anche l'occasione utile per festeggiare Davor Vugrinec e ...diIV Ufficiale: Domenico Leone della sez. di Barletta Spettatori: 4.268 paganti + 1.400 biglietti per scuoleNote: prima del fischio d'inizio il presidente del Varazdin Branko Janek ...La doppietta dello spagnolo, uscito a metà primo tempo per infortunio, decide l’amichevole internazionale che chiude il 2022 del Lecce. Dopo il guizzo di testa, il pregevole tiro da fuori preludio di ...Lo spagnolo, incontenibile fino al ko, si è dovuto arrendere dopo aver subito un colpo dopo la metà del primo tempo Nel pomeriggio di festa e ricordi del Via del Mare non tutto è oro in casa Lecce. Pr ...