Calciomercato.com

... il colombiano sembra intrigare all'estero, in particolare ilche ha un equivoco tattico ... Tra Bellerin eRoberto in quella zona di campo non ci sono però garanzie, e secondo quanto ...Ilgiocherà il 31 contro l'Espanyol. Xavi si dice eccitato all'idea di ricominciare a ... Il capitano Busquets, Jordi Alba, Piqué che ora va in pensione, Ter Stegen,Roberto... Cerco di ... Barcellona, Sergi Roberto ha la idee chiare sul rinnovo Milan, perché Dest è al passo d'addio Il terzino destro statunitense potrebbe lasciare Milanello fra sei mesi. Tutti i dettagli in redazione. Il 1º settembre 2022, durante l'ultimo giorno della sess ...La Juventus è impegnata su diversi fronti. A gennaio si riapre anche il mercato e Cuadrado può finire nel mirino del Barcellona ...