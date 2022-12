Tony Khan | “Vorrei tornasse Paige VanZant ma ha un grosso giro d’affari”

(Di martedì 27 dicembre 2022)è stata una presenza semi-regolare negli show televisivi AEW all’inizio dell’anno. È apparsa in numerosi segmenti di “AEW Dynamite” con Dan Lambert e l’American Top Team, uno dei quali l’ha vista in uno scontro verbale con Chris Jericho. C’era grande attesa per il suo debutto nel mondo del wrestling, che è sfociata nel suo primo match a Double or Nothing. Il ritorno è possibile? Tuttavia, da qualche mese non vediamo più la popolare fighter MMA negli show della AEW. Si ritiene che lae la AEW abbiano un qualche tipo di problema economico che al momento sconsiglia l’impiego della star dei social negli show tv. A questi dubbi ha tentato di rispondere, pur senza sbottonarsi troppo: “è molto talentuosa e ha un grande ...

The Shield Of Wrestling

Adesso Women of Wrestling 'non è in vetta allo share tv come il World Wrestling Entertainment o All Elite Wrestling, la società gestita dal miliardario', osserva il quotidiano Usa, ma 'sta ...Chiara testimonianza di come l'emittente italiana sia rimasta soddisfatta dagli ascolti della compagnia diQuest'oggi il podcast Grapsody di Fightful ha pubblicato una nuova intervista con il presidente e amministratore delegato della AEW Tony Khan, che ha affrontato diversi argomenti. Uno di questi è stat ...CM Punk in AEW Tony Khan preferisce non rispondere alla domanda, e ovviamente questo alimenta i rumor sull'addio del "Best in the World ...