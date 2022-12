The Voice Senior | è morta la finalista Claudia Arvati a 62 anni

Leggi su biccy

(Di martedì 27 dicembre 2022) È, cantante conosciuta dal grande pubblico per essere stata unadell’ultima edizione di Thecondotto da Antonella Clerici. “La mia carriera artistica è esplosa a Roma, ho fatto la corista in numerose trasmissioni. L’ho fatta a Baglioni, Zero, Britti, Romandi, D’Alessio“. Riposa in Pacehttps://t.co/bo3bhIq6MQ pic.twitter.com/ff5CGLC68F — Claudio Baglioni News (@saltasullavita) December 27, 2022 Nel suo curriculum televisivo, oltre The(le repliche della sua edizioni sono state trasmesse pochi mesi fa) anche Carramba, La Corrida, Furore e il Festival di Sanremo. “Nel 2017 mi è stata diagnosticata una malattia, ma la miglior medicina per me è ...