Smallville | i creatori su un eventuale ritorno della serie e su quello che cambierebbero

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 dicembre 2022) Alfred Gough e Miles Millar,di, hanno parlato di untv e del lavoro che hanno fatto all'epoca. È inutile negarlo,, con tutte le limitazioni del caso, ha fatto la storia del piccolo schermo: all'epocasua uscita venne rinnovato per dieci stagioni, continuando a interessare i fan di tutto il mondo. Nel raccontare la loro esperienza con questaAlfred Gough e Miles Millar, showrunner anche di Mercoledì, hanno espresso il loro punto di vista in relazione a unrevival o reboot. Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter i due autori sono stati interrogati sull'ipotesi di undi ...