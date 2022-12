Nirvana | nasce il Nirvanaverse | dopo 25 anni il film di Gabriele Salvatores entra nel metaverso

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 dicembre 2022) 25, ildiilverse, il primo esperimento italiano in grado di fornire un'unica esperienza di viaggio all'interno del: abbiamo incontratoall'Università La Sapienza di Roma, dove è nato il progetto. Quando, nel lontano 1997, uscìdi, il pubblico italiano probabilmente si sarà diviso in due. Chi ha amato quele chi non l'ha visto. Può essere capitato, infatti, di non essere stati attratti da una storia molto diversa da quelle che il regista premio Oscar per Mediterraneo aveva messo in scena fino a quel momento. Ma, una volta ...