Genoa | decisione presa su Gilardino

La Bari Calcio

Alle 20.30 chiude il turno la sfida del San Nicola tra Bari e. Nel lunch match di questo ... L'arbitro richiamato al Var cambia lae assegna il giallo. Il Perugia mette l'ipoteca sul ...Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli,, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara tornano in giudizio. Sulle plusvalenze un nuovo ... appena poche ore dopo ladella procura federale di ... Bari-Genoa, le pagelle: Cheddira rientra e segna, errore grave per ... Una vittoria pesante che avvicina i rossoblù a Frosinone e Reggina, le squadra che occupano le posizioni valide per la promozione diretta ...Lo spauracchio per il Bari, nella partita di stasera contro il Genoa al S. Nicola, dal punto di vista offensivo è certamente l’attaccante del Grifone Massimo Coda, 34 anni, e 6 gol ...