Congedo mestruale per le studentesse | a Ravenna la novità in un liceo artistico

Agenzia ANSA

RAVENNA. Il liceo artistico di Ravenna ha istituito ilper le studentesse che lo richiedano. "Probabilmente per una scuola " ha spiegato il preside, Gianluca Dradi " si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia". Un'...Il Liceo Artistico di Ravenna ha istituito ilper le studentesse che lo richiedano. 'Probabilmente - ha spiegato il preside, Gianluca Dradi - per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia'. La ... In un liceo artistico di Ravenna istituto il congedo mestruale Il preside Dradi: "Le assenze determinate dal problema di cicli mestruali dolorosi non incideranno nel monte ore necessario per la validità ...Le studentesse dell’istituto Nervi-Severini potranno assentarsi dalle lezioni fino a un massimo di due giorni al mese ...