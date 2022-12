Benevento | Cannavaro | «Sono deluso In casa siamo un disastro»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Perugia Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Perugia. Le sue dichiarazioni: «C’è tantissima rabbia perché cadiamo sempre negli stessi errori. Non riusciamo a capire i momenti o gestire determinate situazioni. Facciamo fatica quando affrontiamo squadre che sulla carta inferiori. Puoi perdere, ma se manchi di cattiveria e determinazione poi alla lunga la paghi. Al Vigoritoun, non riusciamo a portare ai tre punti». MERCATO – «Adesso è tempo di parlare con la società. Vedremo cosa si può fare, anche se a gennaio non si prendono le prime scelte». L'articolo proviene ...

Nel, nel suo albero di Natale fa rientrare Viviani e Veseli mentre davanti gioca Forte con dietro La Gumina e Tello. Ma sul campo gioca solo una squadra. Sarò esagerato Non credo ...Il Perugia sbancae abbandona l'ultimo posto. Al Vigorito il Grifo annulla indi, vince una partita intensa, fisicamente gagliarda, tatticamente accorta e giocata con manovre veloci palla a terra. La verticalità, come già con il Venezia, non viene più solo, ... Benevento, Cannavaro: "Oggi sono molto arrabbiato, in casa siamo un disastro" Grandi emozioni e, come al solito, grandi sorprese nel sempre imprevedibile campionato cadetto, giunto alla diciannovesima giornata, ultima dell'anno solare 2022. Nella prima gara di giornata pareggio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...