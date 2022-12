Aurora Ramazzotti incinta | il primo Natale con i suoceri L’anello al dito non passa inosservato | matrimonio in vista con Goffredo Cerza?

(Di martedì 27 dicembre 2022)romano per. La figlia di Erose Michelle Hunziker èdel suofiglio e con l’occasione ha trascorso ila Roma, con la famiglia del suo compagno. Vestita con un lungo abito nero che metteva in risalto il pancione (“la reference è Mortisia Addams”, ha scherzato la 26enne),si sta godendo le feste da neo-mamma, senza mai prendersi troppo sul serio, come d’abitudine: “Ilin cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche ilin cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella ...

TGCOM

è in attesa del suo primo figlio e ha trascorso le feste di Natale con i suoi familiari e con quelli del fidanzato, Goffredo Cerza. In tanti tra i fan dei social non hanno potuto non ...Saranno strepitosi! Navigazione articoli 'Eravamo bimbi':, il primo appuntamento con Goffredo - La foto Ultimi articoli A Capodanno non puoi farteli scappare: sono i dolcetti più ... Pancioni da vip: da Aurora Ramazzotti a Sophie Codegoni Primo natale romano per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è incinta del suo primo figlio e con l’occasione ha trascorso il Natale a Roma, con la famiglia del suo comp ...Aurora Ramazzotti matrimonio Goffredo Cerza, anello fidanzamento in bella mostra nelle foto dove festeggia il Natale.