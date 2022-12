Allarme carceri dopo la maxi-evasione di Natale Salvini sbotta sulla sicurezza

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Fuga didal carcere minorile. È accaduto a Milano dove domenica pomeriggio sette detenuti, alcuni dei quali maggiorenni, dell'istituto Beccaria sono evasi scappando dal cortile di passeggio del penitenziario e poi arrampicandosi sulle impalcature issate sul muro di cinta per i lavori di ristrutturazione.la fuga, altri detenuti hanno dato fuoco ad alcuni materassi, rendendo inagibili parte dei locali del carcere. La situazione è tornata sotto controllo solo in nottata con un bilancio di quattro agenti ricoverati in ospedale per intossicazioni da fumo, nessuno dei quali in gravi condizioni. Immediata la caccia ai fuggitivi, con posti di blocco e controlli delle forze dell'ordine in tutta la regione, mentrevicenda verranno aperte un'indagine interna e una della magistratura. Nel giro di poche ore tre dei sette evasi ...