Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2022 ore 18 | 15

(Di lunedì 26 dicembre 2022)DEL 26 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’A1NAPOLI, CODE TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONEE PIU AVANTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA PROSEGUENDO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA SIGNALIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, SEMPRE IN DIREZIONEINFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 GENNAIO, QUINDI, TRENI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL ...