Gazzetta del Sud

...bilancio vittime Continua ad aggravarsi il bilancio della bufera artica che ha investito gli:... "E'andare in una zona di guerra", ha ammesso la governatrice di New York, Kathy Hochul."Se ne parlerà per generazionidella bufera del '22", ha ricordato Hochul, spiegando che il fenomeno per "intensita', longevità e ferocia dei venti" abbia superato la violentissima tempesta del ... Usa "come in guerra", si aggrava il bilancio della bufera artica: salgono a 32 i morti La retorica è utilizzata da tutti noi, tutti i giorni. Come fare a riconoscerla e decifrarla Ce lo spiega Flavia Trupia, esperta di retorica ...L’infinito conflitto in Ucraina. Il rischio atomico. Le tensioni nel Pacifico. E il Medio Oriente in fiamme. Ecco cosa potrebbe succedere nel 2023, secondo un ex comandante della Nato e un veterano de ...