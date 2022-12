Szczesny para anche le voci di mercato? Su di lui una big d’Europa

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Wojciechè stato uno dei migliori portieri al Mondiale e dunque la Juve ora inizia a tremare per il futuro del numero uno polacco. Sono davvero in pochi ormai a mettere in discussione il grandissimo talento di Wojciech, con il numero uno della Juventus che ha dimostratoin nazionale di poter essere un vero e proprio fenomeno tra i pali. Le sue grandissimete hanno permesso alla Polonia di poter ottenere un clamoroso accesso agli ottavi di finale, un risultato che la squadra Europea non riusciva a ottenere addirittura dall’edizione del 1986, per questo motivo una grande squadra sta cercando di mettere le mani su di lui. LaPresseStiamo parlando infatti del Tottenham, una delle più importanti squadre a livello internazionale e d’Inghilterra che in questo momento è allenato da una vecchia ...