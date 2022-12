Pomezia | vuole uscire di casa | ad aspettarlo al cancello trova i cinghiali VIDEO

(Di lunedì 26 dicembre 2022) È uscito dicon l’intenzione di fare una passeggiata “digestiva”, visto il susseguirsi di pranzi e cene dovuti al periodo natalizio. Ma, appena aperta la porta e arrivato nel cortile, si èto davanti una scena inconsueta. O forse – visti i tempi – neanche tanto. Un branco didavanti al, che gli hanno fatto dubitare della bontà dell’intenzione iniziale. È successo nella serata di Santo Stefano a, nel quartiere Nuova Lavinium, al civico 3 di via Ugo La Malfa. L’incontro ravvicinato con gli ungulati è avvenuto intorno alle ore 19:30 e a farlo il dottor Francesco Lamanna, medico stimato del posto. “Buona sera e Buona festa di Santo Stefano. Volevoun po’, per fare due passi, mi sono venuti a prendere davanti ildi ...

