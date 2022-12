Originaria di Milano | 44 anni | e residente adesso in Olanda | prima che insegnante di questa pratica è stata | ed è | una globetrotter

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sara Bigatti, nata anel 1978, e? laureata in Design industriale. Nel 2010, durante un viaggio in Messico, incontra la maestra yoga che le cambia la vita. Comincia cosi? are e a studiare yoga, fino ad aprire, nel 2012, il suo canale La scimmia yoga. Sara Bigatti è la yoga teacher più influente del web Da allora la sua passione non si e? mai fermata. Oggi vive in. All’ultimo Yoga Festival die?special guest. Dal 22 novembre e? in libreria il suo primo libro, Yoga per guarire (Mondadori). «Voglio condividere le applicazioni concrete dello yoga per ritrovare il benessere di corpo, mente e spirito» commenta. Leggi anche › Sara Bigatti, “La Scimmia Yoga”, super ospite allo ...