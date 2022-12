Agenzia ANSA

"L'inaccettabile discriminazione delle donne da parte dei talebani sta avendo un effetto devastante sulla società afgana - ha denunciatosu Twitter - . Le donne devono avere uguali diritti di ...... per cosa si battono oggi (e in cosa credono) i rappresentanti eletticittadini europei ...denuncia di complotti immaginari - ad esempio dalla presidente del Parlamento europeo Roberta- ... Metsola, dai talebani inaccettabile discriminazione delle donne - Asia La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola prende posizione dopo il divieto dei talebani in Afghanistan di bandire le donne anche dalle ong. (ANSA) ..."Le accuse che coinvolgono il Parlamento europeo sono un colpo alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un ...