Fermati due sei sette evasi dal carcere "Beccaria"

(Di lunedì 26 dicembre 2022) AGI -detenuti fuggiti (tre dei quali maggiorenni), fiamme appiccate all'interno della struttura e un'intera sezione di quattro stanze, con dodici detenuti, inagibile. È il primo bilancio dell'one consumata nel pomeriggio di Natale nell'Istituto penale per minorenni 'Cesare' di Milano. Due dei giovani sono stati rintracciati e ripresi nel giro di poche ore, degli altri sono tuttora in corso le ricerche: secondo le prime ricostruzioni, avrebbero approfittato dei lavori in corso da tempo per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Successivamente, alcuni dei detenuti hanno inscenato una plateale protesta appiccando le fiamme ad alcuni materassi e rendendo necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. In tarda serata la calma era ristabilita e in mattinata nel capoluogo ...

