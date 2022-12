Cremlino | “Putin non intende fare gli auguri di buon anno a Biden”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimirnon ha intenzione di augurare al suo omologo americano Joeun felicenuovo perché l’attuale livello delle relazioni tra Mosca e Washington non presuppone “un momento per gli”, ha detto il portavoce delDmitry Peskov. “Non ora. Ora siamo così immersi nella reciproca ostilità che probabilmente non c’è tempo di farsi gli”, ha detto lunedì Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda della Tass. Il portavoce delnon ha risposto a una domanda sul fatto che il leader russo possa inveceglidi2023 a leader di altri paesi ostili. “Non posso dirlo con certezza”, ha affermato. Peskov ha chiarito che il servizio stampa del ...

Agenzia ANSA

