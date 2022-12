Una decina di persone sepolte da una valanga in Austria

Corriere della Sera

Tragedia di Natale in Austria dovedi appassionati di sport invernali sono rimasti sepolti davalanga, nella regione occidentale del Vorarlberg , rende noto la polizia locale. 'persona è stata salvata mentre ...di persone sono rimaste sepolte davalanga in Austria, nella regione occidentale del Vorarlberg. Lo rende noto la polizia. "persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni ... Austria, una valanga travolge una decina di persone: una salvata In Austria una decina di persone sono rimaste sepolte da una valanga a Lech, nella regione occidentale del Vorarlberg. "Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ritrovare le alt ...L’evento si è scatenato attorno alle 15 di oggi, domenica di Natale. La Polizia austriaca non ha ancora reso note le identità delle persone coinvolte, si attendono aggiornamenti ...