Traffico Roma del 25-12-2022 ore 14 | 30

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto auto incolonnate sulla Colombo tra Mezzocammino via di Malafede direzione Ostia sul raccordo troviamo coda in carreggiata esterna all’altezza della Ardeatina esterna assegnato un incidente prima dello svincolo per La 24Teramo prudenza incidente sulla Flaminia all’altezza del cimitero di Prima Porta con rallentamenti a partire da Labaro anche sulla Tiburtina disagi incidente all’incrocio con via del Castro Laurenziano ancora chiuso un tratto di via del Pigneto in corrispondenza della Circonvallazione Casilina per l’intervento dei vigili del fuoco per quanto riguarda i Trasporti Bus tram e metro riprenderanno il servizio dalle 16:30 alle 21 firma per il resto della giornata la ferrovia termini Centocelle il collegamento è assicurato dalla linea bus a 105 infine via libera oggi in centro per ...