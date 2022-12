The Fabelmans | ritratto del regista da giovane

Leggi su movieplayer

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nel suo nuovo capolavoro, The, Steven Spielberg mette in scena un commovente racconto autobiografico in cui il cinema diventa una chiave di lettura della realtà. L'enfatico discorso pronunciato - per voce dell'ottantasettenne Judd Hirsch - da Boris Schildkraut all'indirizzo del nipote Sammy Fabelman ha l'impatto di una fragorosa epifania. La similitudine proposta dallo zio Boris è ripresa dalla sua esperienza come domatore di leoni in una compagnia circense prima di iniziare a lavorare a Hollywood: quella stessa Hollywood che, fin dalla proiezione de Il più grande spettacolo del mondo, avrebbe fatto presa sull'animo di Sammy, per poi diventare il grande obiettivo della sua vita. The, però, non va confuso con una parabola di ascesa professionale sul modello di Saranno famosi, né si limita a …