Orietta Berti | chi sono i figli Omar e Otis Paterlini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 dicembre 2022)è una delle cantanti che ha scritto la storia della musica italiana. Sposata con Osvaldoè una mamma incredibile di due splendidiè il primogenito della coppia, classe 1975. Su di lui, però, non si hanno molto notizie questo perché preferisce tenere per sé la sua vita a privata. Di lui sicuramente si sa che ha ereditato la passione e il talento della madre per la musica, infatti è un bravissimo chitarrista di una band. Il secondogenito, al contrario, ha un rapporto molto unito sia con suo padre che con la madre. Infatti, molto spesso, insieme a suo padre accompagna la cantante ai concerti e la supporta e la stima profondamente. Nella vita disembra esserci davvero una sorta di “ossessione” per la lettera O. Non ...