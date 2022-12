Incidente a Mestre | morti Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher | il conducente era ubriaco

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 dicembre 2022) Vigilia di Natale di morte in Veneto. Sabato mattina alle 5 ahanno perso la vita due ventenni che rientravano da una festa. L’autista, ferito insieme ad una ragazza, guidava. L’impatto mortale è avvenuto in via della Libertà poco prima del sovrappasso pedonale. Una Clio con a bordo 3 ragazzi e una ragazza, tutti dicentro, al rientro da una festa nei pressi del Vega a Marghera, si è schiantata contro il muretto della carreggiata, carambolando più volte su se stessa. Sul colpo è morto, 25 anni, seduto accanto all’autista. Estratto prima vivo dalle lamiere, non ce l’ha fatta il secondo passeggeroDe, 25 anni, seduto dietro sempre sul lato destro e accanto alla sua fidanzata. Quest’ultima ricoverata in ospedale ...