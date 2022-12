Calzini spaiati | i tanti modi di Riciclo creativo per poterli sfruttare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 dicembre 2022) Chiunque si occupi con regolarità del bucato potrà confermarlo: per qualche misteriosa ragione, a ogni lavatrice si trova sempre almeno un calzino spaiato. E così i cassetti si riempiono di esemplari solitari, privati per sempre dai loro compagni, forse caduti dal balcone una volta stesi o ben nascosti in qualche anfratto della casa. Ma come riutilizzare questi, in un’ottica di perfetto? Sono molti i progetti che possono essere realizzati con i, molti dei quali seguono le stesse logiche del riutilizzo degli scampoli di stoffa. Da sacchettini per raccogliere essenze per l’armadio, fino a strumenti di pulizia, le idee sono davvero moltissime. Di seguito, qualche consiglio anche per chi si avvicinasse per la prima volta al fai da te. Sacchettini per ...