Antonella Clerici e quel clamoroso retroscena | ecco cosa accade quando non va in onda

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sapete chefanon va inÈ sempre mezzogiorno? La conduttrice ha svelato ila dir poco. Di recente non si fa altro che parlare di lei e non solo per i suoi successi professionali. La nota presentatrice ha svelato un dettaglio incredibile sul suo iconico programma, avete visto di chesi tratta?– Foto: AnsaÈ sempre mezzogiorno è uno degli show più amati della televisione italiana. Il programma condotto davanta uno share a dir poco pazzesco, segno che l’idea è piaciuta a milioni di italiani. Tra una ricetta e l’altra, laaccompagna il pubblico nazionale durante l’ora ...

SuperGuidaTV

Scopriamo insieme cosa è successo Il lutto che l'ha devastata: le lacrime diè una nota conduttrice sempre ilare e positiva. In un periodo davvero difficile, però, ...E' sempre mezzogiorno in onda anche tra Santo Stefano e Capodanno:non si ... The Voice Senior con Antonella Clerici: format, giuria e quando in tv. Quando la terza età è protagonista Antonella Clerici si lascia andare: il racconto sui suoi rapporti intimi. Guardate che cosa ha rivelato: non riuscirete proprio a crederci!E' sempre mezzogiorno in onda anche tra Santo Stefano e Capodanno: Antonella Clerici non si ferma Ottimi gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno nell’ultimo periodo. Il programma di Antonella Clerici ha ...